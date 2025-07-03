В Раменском провели бизнес-завтрак для предпринимателей и инвесторов
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Глава Раменского муниципального округа встретился с инвесторами и представителями предпринимательского сообщества в рамках проекта «Инвестчас». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участниками бизнес-завтрака стали директор департамента развития Агентства инвестиционного развития Московской области Александр Галушкин, директор Раменского отделения Сбербанка Дмитрий Лучинин, а также представители Торгово-промышленной палаты и предприниматели округа», — говорится в сообщении.На встрече собравшиеся обсудили меры господдержки промышленности, областные программы кредитования и субсидирования инвесторов, а также предоставление земли для реализации инвестиционных проектов и подготовку кадров.