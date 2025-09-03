Достижения.рф

Глава Раменского Малышев проверил качество отремонтированных дорог

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал обновлённые дороги на улицах Серова и Фрегатной. Качество выполненных работ он оценил, проехав за рулём автомобиля, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«Протяжённость дороги на ул. Серова – 340 м. Там уложили 3 262 кв. м нового асфальта. Работы проводили в рамках текущего ремонта. Также обновили 300-метровый тротуар. На ул. Фрегатной в деревне Заболотье провели ремонт дороги протяжённостью 440 м. Там заменили 2400 кв. м. асфальтового покрытия», – рассказали в пресс-службе.
Фото: Раменский медиацентр

Всего в этом году в муниципалитете запланировано отремонтировать 81 объект дорожной инфраструктуры. Все работы проводили в соответствии с графиком. Сейчас они подходят к завершению.

План ремонта дорог на будущий год практически сформирован и готов пройти утверждение в Минитрансе Московской области.
Лора Луганская

