Раменский парк приглашает на мероприятия для всей семьи в начале сентября
Посетителей Раменского парка всех возрастов в начале сентября ожидает насыщенная программа мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Утром 6 сентября гости смогут посетить открытую тренировку на баскетбольной площадке. В 16:20 на площади Лира начнутся весёлые старты для детей. В 17:05 желающих пригласят на творческий мастер-класс. Ретро-танцы пройдут с 18 до 19 часов. Завершит день танцевальный вечер в стиле бачаты», – отметили в пресс-службе.7 сентября программа начнётся с подвижных игр на площади Лира. Затем снова пройдут мастер-классы «Мастерим своими руками». А завершат программу молодёжные танцы.