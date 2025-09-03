У Борисоглебского озера в Раменском создадут четыре функциональные зоны отдыха
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев ознакомился с планами благоустройства зоны отдыха у Борисоглебского озера. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Проект преобразит набережную, являющуюся частью объекта культурного наследия – усадьбы «Раменское». Уже начался третий этап благоустройства набережной зоны, прилегающей к парку. Общая площадь составляет 10,8 га», – отметили в пресс-службе.
На территории планируют создать четыре функциональных зоны отдыха. Это смотровая беседка, где будут проводить свадебные церемонии; городской балкон – площадка с лежаками и качелями; городской солярий – зона отдыха у воды со скамьями и настилами; зона отдыха у столетней ивы – тихое место со скамейками для чтения.
Помимо этого, для пеших прогулок будет создан дублёр велолыжероллерной трассы.