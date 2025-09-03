Медработники Раменской больницы проводили лето конкурсом оформления столов
Сотрудники Раменской больницы устроили яркие проводы лета. Столы ломились от кулинарных шедевров и даров природы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Медработники проявили невероятную фантазию и творческий подход. Не просто яблочко, а художественный шедевр, не просто тыква, а целая композиция! Полевая трава стала прекрасным элементом убранства стола, а сено – гармоничным дополнением деревенских мотивов», – говорится в сообщении.В оформлении столов были использованы и лошадка с повозкой, и полотенца с вышивкой, и даже настоящее веретено. Жюри пришлось нелегко при выборе победителей.
В итоге первое место заняли сотрудники Крымской поликлиники, второе – работники Речицкой больницы, третье – отделение анестезиологии-реанимации.