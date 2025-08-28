В Раменском округе провели спортивный турнир для журналистов Подмосковья
XIII Журналиада Подмосковья состоялась в деревне Вялки Раменского округа. Местом проведения спортивного мероприятия для представителей СМИ Московской области стал культурно-развлекательный центр «Нахимов». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в Журналиаде приняли двенадцать команд, в составе которых выступали более 120 сотрудников СМИ из десяти подмосковных округов: Раменского, Мытищ, Серпухова, Коломны, Электростали, Балашихи, Богородского, Химок, Воскресенска и Клина.
«Журналисты состязались в перетягивании каната, эстафете, метании дротиков, стрельбе в тире, баскетPRO и сборке и разборке и разборке автомата», — говорится в сообщении.По итогам турнира первое место в общекомандном зачёте заняло «Суворовское Братство» из Балашихи, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда «Мы — Мытищи», а третьей стала электростальская команда «Мистер и Миссис СМИ».