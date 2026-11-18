Глава Раменского Малышев проверил строительство пристройки Софьинской школы
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход строительства пристройки Софьинской школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Сейчас объект готов на 35%.
«Наша задача ‒ чтобы дети учились в современных, тёплых и светлых классах, а не в перегруженных кабинетах. Именно поэтому вопрос расширения Софьинской школы стоит на особом контроле», – пояснил Малышев.
На стройке работают 60 человек, задействованы три единицы техники. На площадке установлены ограждение, временное освещение и видеонаблюдение, обустроены подъездные пути. В существующем здании завершили демонтаж и монтаж кровли.
Монолитные конструкции пристройки почти готовы. Выполняется кладка наружных стен, внутренних стен и перегородок.