Раменские баскетболисты стали вторыми на предварительном этапе первенства России
В Ульяновске прошли соревнования по баскетболу среди юниоров до 18 лет группы «Д». Воспитанники спортивной школы «Раменское» показали достойный результат на предварительном этапе первенства России, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Для участников турнир стал серьёзной проверкой сил и важным этапом спортивного роста.
Команда «Московская область-3», основу которой составили баскетболисты из Раменского, провела пять матчей. В первый игровой день ребята уступили первому составу Пермского края. Однако затем команда собралась и одержала четыре уверенные победы: над Белгородом, вторым составом Самары, Татарстаном и Ульяновском.
По итогам соревнований воспитанники Петра Солнышкина заняли второе место и завоевали путёвку на следующий этап первенства России.
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