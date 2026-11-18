18 ноября 2026, 16:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Ульяновске прошли соревнования по баскетболу среди юниоров до 18 лет группы «Д». Воспитанники спортивной школы «Раменское» показали достойный результат на предварительном этапе первенства России, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.