18 ноября 2026, 15:50

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Студенты технических специальностей и преподаватели Раменского колледжа совершили образовательную поездку в инновационный центр «Сколково». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Поездка началась с обзорной экскурсии. Участники познакомились с инфраструктурой города. Затем для студентов провели экскурсию по технопарку, рассказали о современных разработках и проектах, которые создают в разных отраслях.

«Гости изучили решения в области беспилотного транспорта, инновационные медицинские технологии, стартапы в сфере кибербезопасности и экологически чистые материалы. Поездка позволила студентам не только узнать о новых направлениях науки и технологий, но и представить, как полученные знания применяются на практике», – рассказали в пресс-службе.