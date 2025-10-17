Глава Раменского округа Малышев проверил ход ремонта ДК «Строитель»
Текущий ремонт проводится в доме культуры «Строитель», расположенном в посёлке Комбината стройматериалов-1 Раменского муниципального округа. Ход работ проверил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
В здании ДК, построенном 59 лет назад, уже установили новую входную группу с козырьком и отремонтировали аварийный выход, обновили системы электроснабжения и канализации, оштукатурили и облицевали плиткой помещения, сделали черновую стяжку пола.
«В настоящее время на объекте проводится внутренняя отделка холла, танцевального зала, и санузлов, а также модернизация системы отопления», — отмечается в сообщении.После завершения ремонта дом культуры снова можно будет использовать для проведения различных мероприятий.