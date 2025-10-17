В Балашихе капитально отремонтируют стадион на Саввинской улицы

17 октября 2025, 17:18

оригинал Фото: медиасток.рф

Стадион «Строитель», расположенный на Саввинской улице в Балашихе, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, капитально отремонтировать стадион «Строитель» по адресу: улица Саввинская, 2, и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.