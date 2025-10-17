На станции Гжель завершили капитальный ремонт
Станцию Гжель Казанского направления капитально отремонтировали, работу провела Центральная пригородная пассажирская компания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.
В рамках капремонта на станции обновили фундамент, плиты перекрытия и навес над платформой, установили светодиодное освещение, поставили новые скамейки. Платформу оформили в стиле гжельской росписи.
«Разработать дизайн-проект помог Гжельский фарфоровый завод, теперь станция стала настоящим арт-объектом», — отметил представитель ЦППК Антон Аксенов.Автором росписи стала художница Гжельского фарфорового завода Диана Романова.
«Мы чтим традиции нашей Гжели. Люди, которых мы встретили на перроне, очень довольны, что станция украшена в фирменном узоре», — подчеркнул глава Раменского округа Эдуард Малышев.