Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев познакомился с работой гастроэнтерологического отделения Раменской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Малышев проверил, как организована помощь пациентам с диабетом и эндокринными заболеваниями. Сначала главе округа показали в отделении работу приёмного покоя и стационара. Гостям представили Школу диабета, где пациенты получают знания и навыки контроля болезни, что позволяет им вести полноценную жизнь.
На встрече обсудили отчёт о работе Школы диабета, стационарную помощь, количество коек и качество содержания пациентов, амбулаторные кабинеты. Речь шла и о новых технологиях – например, о системе мониторинга сахара для будущих мам.
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«Хочу выразить благодарность сотрудникам отделения за их труд. Наша задача – качественная и безопасная медицина. Будем улучшать сервис, внедрять современные методы, расширять профилактику», – отметил Эдуард Малышев.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
На встрече обсудили отчёт о работе Школы диабета, стационарную помощь, количество коек и качество содержания пациентов, амбулаторные кабинеты. Речь шла и о новых технологиях – например, о системе мониторинга сахара для будущих мам.
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Лора Луганская