Около 100 бадминтонистов собрал турнир в честь Дня космонавтики в Раменском

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошло первенство муниципального округа по бадминтону в честь Дня космонавтики. В нём участвовали спортсмены трёх возрастных групп – до 13, 15 и 17 лет – в парном разряде, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.