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Около 100 бадминтонистов собрал турнир в честь Дня космонавтики в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошло первенство муниципального округа по бадминтону в честь Дня космонавтики. В нём участвовали спортсмены трёх возрастных групп – до 13, 15 и 17 лет – в парном разряде, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соревнования собрали около 100 участников из разных городов – Раменского, Жуковского, Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенска и Красноармейска.
«Сегодня встретились сильнейшие бадминтонисты России, сложно кого-либо выделить. Каждые соревнования – это проявление лучших навыков спортсмена или команды, очередная ступень на пути к более высокому уровню. Впереди у них – всероссийские соревнования, поэтому даже в каникулы ребята работают», – сказала главный судья соревнований Анна Кобцева.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

По словам участников соревнований, все соперники оказались очень сильными.

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В Гжельском университете откроют галерею портретов лётчиков-талалихинцев
09 апреля 2025, 18:47

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

24 апреля в Гжельском государственном университете откроют галерею портретов лётчиков, совершивших воздушные тараны в боях Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект приурочен к 80-летию Великой Победы. Экспозицию составят 24 портрета лётчиков-талалихинцев, написанных студентами-художниками университета. Многие герои родились в столице и Подмосковье, участвовали в битве за Москву и совершили подвиги на территории региона.
«На открытие галереи приглашены родственники лётчиков – 19 семей, проживающих в Москве и Московской области, в Новгородской, Ростовской, Рязанской, Пензенской и Тульской областях, а также в Ставропольском крае. Всем вручат копии портретов героических предков, а также памятный знак «Лётчик-талалихинец». В него впаяна частица металла от самолёта И-16, на котором Виктор Талалихин совершил знаменитый таран», – рассказали в пресс-службе.
На выставке соберутся потомки экипажа легендарного скоростного бомбардировщика, совершившего воздушный таран 9 июля 1941 года в небе Псковщины. Это дети и внуки лётчиков Александра Курочкина, Константина Степанова и Сергея Салангина.

На открытии покажут фильм с рассказами школьников о героических земляках. Гостям расскажут о судьбе трёх братьев-авиаторов Талалихиных – Александра, Николая и Виктора.

Выставка будет открыта по адресу: Московская область, Раменский муниципальный округ, пос. Электроизолятор, 67 (Гжельский государственный университет). Начало церемонии – в 14 часов.

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Собиратель валежника из Щёлкова заблудился и провёл ночь в заснеженном лесу
09 апреля 2025, 18:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Подмосковные спасатели нашли и вывели из леса мужчину, который ушёл за валежником, заблудился и провёл ночь в лесу. Инцидент произошёл в городском округе Щёлкова, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Рано утром в службу экстренных вызовов позвонили родственники жителя 1965 года рождения и рассказали, что тот не вернулся вечером из леса. Около полуночи он вышел на связь, сообщил, что сбился с пути, после чего его телефон разрядился.
«Прибыв в предполагаемый район поисков, спасатели начали прочёсывать лес, работая на отклик. Обрушившийся на регион снегопад осложнял передвижение. Работники дежурной смены пробирались через сугробы, к тому же снег маскировал поваленные деревья, участки болотистой местности и овраги. Через три часа заблудившийся откликнулся и вышел навстречу спасателям», – рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, он хорошо знает лес, однако, потеряв ориентиры на заснеженной местности, не смог найти выход. Мужчина всю ночь грелся у костра, который развел из ветоши, а утром снова начал искать путь домой.

В медицинской помощи он не нуждался.

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Подмосковные гандболистки стали призёрами чемпионата России
09 апреля 2025, 18:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Женская сборная Московской области завоевала бронзовые медали чемпионата России по гандболу в спорте глухих. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Наши спортсменки показали настоящий характер и мастерство. В напряжённом матче они одержали уверенную победу над командой Краснодарского края со счётом 23:19. Несмотря на поражения от сборных Москвы и Санкт-Петербурга, итоговый результат принёс команде заслуженное третье место», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что турнир проходил в Сочи с 1 по 8 апреля.

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Жителей Подмосковья предупредили о завершении срока оплаты ЖКУ
09 апреля 2025, 17:57

Фото: МинЖКХ МО

Рекомендованный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, полученных в марте, истечёт в четверг, 10 апреля, об этом жителей Московской области предупредили в региональном МинЖКХ.
«Оплатить жилищно-коммунальные услуги жители Подмосковья могут в банке, в клиентских офисах МосОблЕИРЦ, а также через инфоматы и банковские онлайн-сервисы. Сумму платежей можно уточнить в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн», в личном кабинете на сайте регионального расчётного центра или по телефону: 8-499-444-01-00», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что несвоевременная оплата ЖКУ грозит отключением услуги и начислением пеней. При этом если человек попал в трудную жизненную ситуацию и не в состоянии оплатить счёт вовремя, он может обратиться к поставщику услуги и попросить о рассрочке.

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В Подмосковье произвели более 4,5% томатных соусов и кетчупов в России
09 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock /AnnaPustynnikova

Подмосковные производители в прошлом году выпустили более 35 тыс. тонн томатных соусов и кетчупов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объём производства кетчупов и томатных соусов в регионе с января по февраль этого года составил 5 тыс. тонн. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года на 13,4%. В Московской области произведено свыше 27,5% от общего объёма этой продукции в Центральном федеральном округе и 4,6% – в масштабах страны. В прошлом году подмосковные предприятия выпустили 35,3 тыс. тонн такой продукции», – уточнили в ведомстве.
Ведущими производителями по этому направлению в подмосковном Минсельхозпроде назвали АО «Дарсил» из Люберец, ООО «ПК Печагин» из Чехова и ООО ПК «Тогрус» из Домодедова.
«Томатные соусы – одни из самых популярных добавок к блюдам во всём мире. Их готовят из томатов, перетёртых в пюре и уваренных с добавлением сахара, соли, уксуса, чеснока, лука, перца, гвоздики, корицы и других пищевых добавок. Соусы могут быть сладкими, острыми или пряными. Особенно часто они используются для пасты, пиццы, блюд из мяса, овощей и при домашних заготовках», – добавили в министерстве.
Там рекомендовали отдавать предпочтение соусам без искусственных красителей и консервантов. Для этого следует предварительно изучить информацию на этикетке.

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