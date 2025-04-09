Около 100 бадминтонистов собрал турнир в честь Дня космонавтики в Раменском

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
В спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском прошло первенство муниципального округа по бадминтону в честь Дня космонавтики. В нём участвовали спортсмены трёх возрастных групп – до 13, 15 и 17 лет – в парном разряде, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соревнования собрали около 100 участников из разных городов – Раменского, Жуковского, Орехово-Зуево, Щелково, Воскресенска и Красноармейска.
По словам участников соревнований, все соперники оказались очень сильными.
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«Сегодня встретились сильнейшие бадминтонисты России, сложно кого-либо выделить. Каждые соревнования – это проявление лучших навыков спортсмена или команды, очередная ступень на пути к более высокому уровню. Впереди у них – всероссийские соревнования, поэтому даже в каникулы ребята работают», – сказала главный судья соревнований Анна Кобцева.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
По словам участников соревнований, все соперники оказались очень сильными.
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Лора Луганская