Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Диктор из Раменского выиграла конкурс на лучшую озвучку книг

Диктор из Раменского выиграла конкурс на лучшую озвучку книг

Галина Нечаева (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Галина Нечаева (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)

Жительница подмосковного Раменского Галина Нечаева одержала победу на конкурсе «Электронная буква 2024» в номинации «Лучшая озвучка в жанре «Остросюжетная проза», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Галина получила награду за работу над книгой Виктории Денисовой «Никто не узнает правду».

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

«Я начинала с радио. Пять лет работала радиоведущей и плавно перешла в сферу озвучивания. Запись аудиокниг — это одно из самых сложных направлений в озвучке, поэтому для меня награда стала показателем моего роста в этой области. (…) Мне нравится рассказывать истории, и здорово, если человек, прослушав книгу, может сказать: «Я её «посмотрел». Всегда испытываю радость, когда аудиокнига выходит в свет», — сказала Галина Нечаева.
Премия «Электронная буква» является крупнейшей в стране в сфере электронных и аудиокниг. С 2018 года в ней приняли участие свыше 14 тысяч человек.

Читайте также:

Раменский «Авангард» провёл товарищеский матч со спортсменками из Ногинска

Раменским школьникам рассказали о работе поисковых отрядов

Раменские врачи избавили малыша от редкого паразита, привезённого из Египта
#раменское
#раменский городской округ
#награда
#конкурс
Областные энергетики перешли в повышенную готовность из-за ухудшения погоды
04 апреля 2025, 18:53

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

В Мособлэнерго ввели режим повышенной готовности на фоне резкого ухудшения погоды в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Из-за ухудшения погодных условий с 19 часов 4 апреля в АО «Мособлэнерго» вводится режим повышенной готовности. К дежурству в Подмосковье привлечены 349 бригад, 1 400 работников, 568 единиц спецтехники и 141 передвижная дизельная электростанция», – рассказали в ведомстве.
Ранее синоптики прогнозировали в Москве и Подмосковье дождь с мокрым снегом и сильный ветер. Всё это будет сопровождаться резким похолоданием – температура воздуха ночью может понизиться до -8°C. На дорогах местами возможна гололедица.

Предполагается, что такая погода продержится как минимум до конца следующей недели.

Читайте также:

В Подмосковье пройдет более 70 уроков по электробезопасности для школьников

В Подмосковье за год украли электроэнергию более чем на 100 млн рублей

В Подмосковье в этом году повысят надёжность электроснабжения более 350 объектов
#электричество
#минэнерго мо
#мособлэнерго
#непогода
#режим
#подмосковье
#московская область
#весна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье удалось снизить аномальный рост числа ДТП в начале года
04 апреля 2025, 18:38

Фото: iStock / Aleksei Andreev

На дорогах Московской области за первые три месяца 2025 года зафиксировали 671 аварию с погибшими и пострадавшими. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ДТП погибли 143 человека – на 57% больше по сравнению с I кварталом 2024-го. 729 человек получили травмы, что на 3% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
«В начале года на дорогах Подмосковья зафиксировали аномальный рост ДТП. Скоростной режим и стиль вождения были характерны для весны из-за тёплой погоды и отсутствия осадков. В марте удалось остановить резкий рост погибших на дорогах за счёт оперативных мероприятий, среди которых – снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, контроль состояния тяжело пострадавших совместно с Минздравом региона и администрациями округов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

По данным министерства, самые аварийные виды ДТП в январе-марте – наезды на пешеходов и столкновения. Причиной этих аварий обычно становятся превышение скорости и невнимательность участников движения.

Для повышения безопасности подмосковная Госавтоинспекция продолжает рейды по профилактике ДТП. Так, с 17 марта до 13 апреля проходит социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». Он предусматривает информирование участников движения о важности использования ремня безопасности.

Читайте также:

В восьми округах Подмосковья починили дорожные ограждения

В Красногорске стартовал ремонт пешеходного Павшинского моста

Минтранс Подмосковья получил более 59,5 тысяч обращений через портал «Госуслуг»
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#дтп
#аварии
#госавтоинспекция
#марат сибатулин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поздравил с пятилетием региональное движение «Волонтёры Подмосковья»
04 апреля 2025, 17:41

Фото: t.me/vorobiev_live

С апреля 2022 года участники движения «Волонтёры Подмосковья» помогли отправить более 8 тыс. тонн грузов в рамках проекта «Доброе дело». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он напомнил, что региональному движению исполнилось пять лет.
Фото: t.me/vorobiev_live

«Сейчас особенно важна поддержка участников спецоперации и их семей. С апреля 2022 года наши волонтёры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело». Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь и передают бойцам. Сейчас у нас 86 пунктов сбора, отправлено более 8 тыс. тонн груза. Ребята работают в центрах поддержки участников СВО и их семей. Уже отработано порядка 22 тыс. запросов», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Фото: t.me/vorobiev_live

Он напомнил, что история движения началась во время пандемии коронавируса. Более 14,8 тыс. волонтёров доставляли лекарства и продукты людям, находившимся в зоне риска, помогали с домашними животными, патрулировали улицы для соблюдения режима самоизоляции. Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи #МЫРЯДОМ.

Фото: t.me/vorobiev_live

«У стихийного мемориала после трагедии в «Крокус Сити Холле» круглосуточно дежурили более 300 волонтёров. Они же помогали в пункте выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. В Анапе ребята ликвидировали последствия аварии на побережье Чёрного моря. Более 80 человек очищали берега и прилегающую территорию от нефтепродуктов», – добавил губернатор.
Фото: t.me/vorobiev_live

Воробьёв поблагодарил каждого из подмосковных волонтёров за труд, готовность прийти на помощь и поддержать в любой ситуации.

Фото: t.me/vorobiev_live

В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Им оформляют страховку на период проведения акций, предоставляют субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

Читайте также:

Воробьёв: «Цифра» должна сделать жизнь человека удобнее и устранить бюрократию

Трансформацию отрасли обсудили на форуме управления городским хозяйством Подмосковья

Воробьёв разъяснил суть новой меры поддержки производителей детских товаров
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#поздравление
#волонтеры
#коронавирус
#covid-19
#сво
#спецоперация
#помощь
#акция
#доброе дело
#гуманитарная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный стрелок Аристархов завоевал награду Кубка мира по стрельбе
04 апреля 2025, 17:32

Антон Аристархов (слева). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал спортсмен из Московской области Антон Аристархов на первом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Антон Аристархов поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров». Золото представитель Московской области уступил стрелку из Китая, а бронзовую медаль выиграл спортсмен из Швейцарии», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта напомнили, что в начале марта Антон Аристархов победил на чемпионате Европы в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в дисциплине «соло».

Кубок мира по пулевой стрельбе проводится в столице Аргентины Буэнос-Айресе с 1 по 11 апреля.

Читайте также:

Актриса Кожевникова назвала Овечкина величайшим хоккеистом современности

Шатурский лицеист выиграл региональный этап олимпиады школьников по физкультуре

Биатлонистка Халили из Подмосковья завоевала медаль Кубка Содружества
#спорт
#минспорта мо
#стрельба
#медаль
#кубок мира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области стартовала федеральная противопожарная кампания
04 апреля 2025, 17:10

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В России запустили информационную противопожарную кампанию «Останови огонь!», которая продлится до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
В рамках кампании будут проводить мероприятия по профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях, недопущение выжиганий сухой растительности, сохранение лесов.
«Московская область – регион с высокой антропогенной нагрузкой, и проблема лесных пожаров – одна из актуальных для региона. В этом году с начала пожароопасного сезона в лесах уже ликвидировали 12 пожаров. Надо быть готовыми противостоять огненной стихии в каждом лесном массиве каждого городского или муниципального округа», – сказал председатель Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов.
Как отметили в ведомстве, минимизировать число природных пожаров позволит соблюдение простейших правил. Одна из целей кампании – привлечь особое внимание тех, кто может стать потенциальной причиной их возникновения. Это лесопользователи, охотники, рыбаки, туристы и отдыхающие в лесах люди, работники сельского хозяйства на территориях, прилегающих к лесам.

В рамках кампании проходят открытые уроки в образовательных учреждениях, конкурсы, флешмобы и другие тематические мероприятия. Они направлены на формирование ответственного отношения к природе.

Читайте также:

В Балашихе потушили возникший из-за поджога лесной пожар

В Подмосковье обещали наказать любителей пикников с кострами в сезон пожаров

В подмосковном Комлесхозе предупредили об опасности лесных пикников с кострами
#подмосковье
#московская область
#лес
#пожар
#пожары
#лесные пожары
#природа
#природные пожары
#евгений агулов
#комитет лесного хозяйства мо
#комлесхоз мо
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате