Диктор из Раменского выиграла конкурс на лучшую озвучку книг

Галина Нечаева (фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.)
Жительница подмосковного Раменского Галина Нечаева одержала победу на конкурсе «Электронная буква 2024» в номинации «Лучшая озвучка в жанре «Остросюжетная проза», сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Галина получила награду за работу над книгой Виктории Денисовой «Никто не узнает правду».
Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
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Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
«Я начинала с радио. Пять лет работала радиоведущей и плавно перешла в сферу озвучивания. Запись аудиокниг — это одно из самых сложных направлений в озвучке, поэтому для меня награда стала показателем моего роста в этой области. (…) Мне нравится рассказывать истории, и здорово, если человек, прослушав книгу, может сказать: «Я её «посмотрел». Всегда испытываю радость, когда аудиокнига выходит в свет», — сказала Галина Нечаева.Премия «Электронная буква» является крупнейшей в стране в сфере электронных и аудиокниг. С 2018 года в ней приняли участие свыше 14 тысяч человек.
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Лев Каштанов