Глава Раменского округа осмотрел территорию от ТЦ «Коралл» до улицы Молодёжной
Житель Раменского округа обратился в социальных сетях с вопросом по благоустройству. Глава округа Эдуард Малышев лично осмотрел территорию от торгового центра «Коралл» до улицы Молодёжной.
Малышев прокомментировал ситуацию с тротуарами вдоль Донинского шоссе.
«По вопросу тротуаров вдоль Донинского шоссе могу сообщить, что Донинское шоссе является дорогой регионального значения. Обслуживание осуществляет ГБУ МО «Мосавтодор». Тротуары находятся в удовлетворительном состоянии, строительство новых — не запланировано», — сообщил глава Раменского округа.Во время визита Малышев отметил несколько проблем в содержании территории. Он поручил убрать мусор вдоль тротуаров, скосить траву на участках рядом с шоссе и привести объекты торговли в надлежащее техническое и санитарное состояние.
Помимо этого, на 2027 год власти рассмотрят возможность обустройства пешеходной дорожки от ТЦ «Ашан» до дома №2 на улице Молодёжной.