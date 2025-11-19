Красногорские школьники узнали на экскурсии о Нюрнбергском процессе
В Доме культуры «Подмосковье» прошло просветительское мероприятие, направленное на патриотическое воспитание молодёжи. Школьники Красногорска посетили документальную фотовыставку «Нюрнбергский процесс. Главный суд XX века», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Экскурсию для подростков провела замдиректора Музея антифашистов Маргарита Иващенко. Она рассказала о роли Нюрнбергского процесса в истории человечества, в формировании международного права и осуждении нацизма.
После экскурсии участники мероприятия посмотрели документальный фильм о процессе над нацистскими преступниками.
