Раменский футбольный клуб «Леон Сатурн» проводит послематчевые сборы в Кратово

19 ноября 2025, 19:14

Фото: пресс-служба Администрации Раменского г.о.

Футболисты «Леон Сатурна» из Раменского продолжают тренировки после завершения чемпионата. В клубе опровергли слухи из социальных сетей и рассказали о текущей ситуации.





Тренер Артём Куликов сообщил, что команда работает в нормальном режиме и тренируется в полном составе.

«Хочется отметить, что клуб «Сатурн» — это бренд, это имя. И он заслуженно является этим клубом, потому что у него большая история. Мы очень дорожим этим клубом», — заявил он.

