Раменский футбольный клуб «Леон Сатурн» проводит послематчевые сборы в Кратово
Футболисты «Леон Сатурна» из Раменского продолжают тренировки после завершения чемпионата. В клубе опровергли слухи из социальных сетей и рассказали о текущей ситуации.
Тренер Артём Куликов сообщил, что команда работает в нормальном режиме и тренируется в полном составе.
«Хочется отметить, что клуб «Сатурн» — это бренд, это имя. И он заслуженно является этим клубом, потому что у него большая история. Мы очень дорожим этим клубом», — заявил он.Капитан Рустам Сосранов констатировал, что команда не выполнила все задачи прошлого сезона, где она заняла восьмое место. После короткого отдыха сборы возобновились. Все игроки тренируются, кроме тех, у кого проблемы со здоровьем. Сосранов заверил, что руководство идёт навстречу и команда верит его обещаниям.
Вратарь Валерий Матвеенков объяснил, что сборы нужны для поддержания формы, так как перерыв в полтора месяца — слишком долгий. Команда уже начала готовиться к следующему сезону. «Леон Сатурн» тренируется на базе в Кратово до 6 декабря, затем уйдёт в отпуск. Клуб продолжает плановую подготовку: усиливает состав и отрабатывает новые схемы для улучшения результата.