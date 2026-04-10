Глава Раменского округа встретился с легендарной испытательницей невесомости
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев в канун Дня космонавтики встретился с Людмилой Фёдоровной Логутовой. Она одна из 10 первых в мире женщин испытала на себе невесомость, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Людмила Фёдоровна начинала путь в авиации в 1960 году в Лётно‑исследовательском институте им. Громова в Жуковском, куда пришла по окончании авиационного техникума. Параллельно занималась в аэроклубе, летала на планерах.
Поворотным моментом стала встреча с Леонидом Китаевым, который занимался медицинскими исследованиями воздействия невесомости на организм человека. Он пригласил Логутову участвовать в экспериментах на борту самолёта Ту‑154, где создавали эффект невесомости.
«В составе специальной группы Людмила Фёдоровна выполняла задания в условиях невесомости: рисовала геометрические фигуры, отвечала на вопросы, определяла цвета; проходила тесты с возрастающей от полёта к полёту нагрузкой; работала с будущими космонавтами и медиками, изучавшими воздействие невесомости на животных», – рассказали в администрации.
После этого Логутова продолжила карьеру в авиации: окончила институт, разрабатывала системы управления и математическим моделированием динамики полёта, освоила все операционные системы и языки программирования для ЭВМ того времени.
В ходе встречи Людмила Фёдоровна поделилась воспоминаниями.
«От всей души благодарю Людмилу Логутову за встречу, за её труд, мужество и готовность делиться своим опытом. Желаю ей крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа на долгие годы! Пусть её пример вдохновляет наших детей и внуков на свершения, учит их верить в себя и не бояться трудностей», – сказал Малышев.Сейчас Логутова активно участвует в общественной жизни округа – вдохновляет молодое поколение примером стойкости, мужества и преданности делу. Кроме того, она поёт в хоре ветеранов «Русская песня», который является лауреатом премии губернатора «Наше Подмосковье» и призёром фестиваля «Поющее Раменье».