Житель Раменского помог задержать посыльную телефонных мошенников

Телефонные мошенники попытались выманить деньги у жителя Раменского, но он обратился в полицию и помог задержать участницу преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Мужчине на мобильный позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и принялся убеждать собеседника, что ему необходимо задекларировать все свои сбережения, для чего их нужно будет передать «инкассатору».





«В ходе разговора мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и сообщил об этом в полицию», — говорится в сообщении.