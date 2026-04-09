Житель Раменского помог задержать посыльную телефонных мошенников
Телефонные мошенники попытались выманить деньги у жителя Раменского, но он обратился в полицию и помог задержать участницу преступной схемы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мужчине на мобильный позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, и принялся убеждать собеседника, что ему необходимо задекларировать все свои сбережения, для чего их нужно будет передать «инкассатору».
«В ходе разговора мужчина понял, что имеет дело с мошенниками, и сообщил об этом в полицию», — говорится в сообщении.Дальнейшее проходило под контролем оперативников. Мужчина сделал вид, что поверил легенде преступников, и передал 350 тысяч рублей подъехавшей женщине-курьеру. Её задержали в момент получения денег.
Задержанная оказалась уроженкой Мордовии. Сейчас полиция проверяет её причастность к другим преступлениям и разыскивает остальных участников мошеннической схемы.