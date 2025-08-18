Раменский парк приглашает на спортивные и творческие программы

18 августа 2025, 16:30

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Серию культурно-развлекательных мероприятий проведут в Раменском парке на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Программа откроется в понедельник, 19 августа, спортивной игровой программой на площадке «Лира». Она начнётся в 16:30. А в 17:15 стартует мастер-классом «Мастерим своими руками».





«Самым насыщенным мероприятиями станет четверг, 22 августа. На детской велотрассе в 15:00 начнутся подвижные игры для детей. Продолжится программа мастер-классом в творческой мастерской, а завершится танцами: с 17:00 до 19:00 на площадке «Лира» будут ретро-танцы, а с 19:00 до 22:00 — бачата-вечеринка от школы парных танцев Bachata&Salsa», — говорится в сообщении.