Фехтовальщица из Жуковского взяла золото «Кубка Легенд Республики Башкортостан»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Ученица лицея №14 подмосковного Жуковского Милана Аллахвердиева одержала победу на всероссийском турнире по фехтованию «Кубок Легенд Республики Башкортостан» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Милана Аллахвердиева стала лучшей среди рапиристок в возрастной категории до 15 лет.

«Начиная с одной шестнадцатой финала Милана соревновалась только со спортсменками из Башкортостана и победила их всех. Далее юную спортсменку ждёт отборочный этап соревнований в сборную России для участия в международных чемпионатах», — говорится в сообщении.
По итогам турнира спортсменки из Московской области заняли первое место в командном зачёте.

Ранее сообщалось, что подмосковная фигуристка Елена Костылева завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Москве.
Лев Каштанов

