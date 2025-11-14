Фехтовальщица из Жуковского взяла золото «Кубка Легенд Республики Башкортостан»
Ученица лицея №14 подмосковного Жуковского Милана Аллахвердиева одержала победу на всероссийском турнире по фехтованию «Кубок Легенд Республики Башкортостан» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Милана Аллахвердиева стала лучшей среди рапиристок в возрастной категории до 15 лет.
«Начиная с одной шестнадцатой финала Милана соревновалась только со спортсменками из Башкортостана и победила их всех. Далее юную спортсменку ждёт отборочный этап соревнований в сборную России для участия в международных чемпионатах», — говорится в сообщении.По итогам турнира спортсменки из Московской области заняли первое место в командном зачёте.
Ранее сообщалось, что подмосковная фигуристка Елена Костылева завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях в Москве.