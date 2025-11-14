Фехтовальщица из Жуковского взяла золото «Кубка Легенд Республики Башкортостан»

14 ноября 2025, 17:33

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Ученица лицея №14 подмосковного Жуковского Милана Аллахвердиева одержала победу на всероссийском турнире по фехтованию «Кубок Легенд Республики Башкортостан» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Милана Аллахвердиева стала лучшей среди рапиристок в возрастной категории до 15 лет.





«Начиная с одной шестнадцатой финала Милана соревновалась только со спортсменками из Башкортостана и победила их всех. Далее юную спортсменку ждёт отборочный этап соревнований в сборную России для участия в международных чемпионатах», — говорится в сообщении.