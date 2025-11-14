В Раменском отметят 35-летие газеты «Грань»

14 ноября 2025, 17:52

Фото: Раменский медиацентр

В ДК им. Воровского в Раменском 16 ноября состоится творческий вечер по случаю юбилея местной газеты «Грань». Раменчане читают её уже 35 лет, и все эти годы пост главного редактора занимает Иван Ступников.





В интервью Раменскому радио он рассказал, что написал первую заметку в девять лет. Эссе о том, как грустно встречать Новый год без родителей, попало в газету. Позже старший товарищ-журналист посоветовал ему больше читать и вести дневник. Юноша прислушался и поступил на журфак МГУ.



Фото: Раменский медиацентр



В 1990 году вышел закон о СМИ, позволяющий гражданам создавать свои издания. Тогда журналисты с опытом работы в газете «За коммунистический труд» решили издавать новую газету. 18 декабря 1990 года вышел первый номер «Граней».

«Нашей задачей было освещать грани действительности, которые волнуют журналистов. Партийные газеты в советское время писали о том, что думают партийное руководство и партийная организация. У нас же появилось желание высказать свою точку зрения на политические и культурные события. Вот мы и назвали газету «Грань», – объяснил Ступников.