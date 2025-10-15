Глава Щёлкова Булгаков проверил ход благоустройства городского сквера

15 октября 2025, 12:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

В Щёлкове проводят благоустройство сквера, расположенного у культурно-досугового центра «Навигатор». Ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время работы близятся к завершению.





«Сквер у «Навигатора» теперь не просто прогулочная зона, а важный элемент городской инфраструктуры. Уже видно, что здесь объединились визуальная привлекательность и функциональность», — сказал по итогам осмотра объекта Андрей Булгаков.