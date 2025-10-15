Глава Щёлкова Булгаков проверил ход благоустройства городского сквера
В Щёлкове проводят благоустройство сквера, расположенного у культурно-досугового центра «Навигатор». Ход работ проверил глава городского округа Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время работы близятся к завершению.
«Сквер у «Навигатора» теперь не просто прогулочная зона, а важный элемент городской инфраструктуры. Уже видно, что здесь объединились визуальная привлекательность и функциональность», — сказал по итогам осмотра объекта Андрей Булгаков.В сквере посадили клёны, липы и кустарник, уложили газон, мостики, скамейки и урны, обустроили тротуары и парковку. Осталось установить качели и 64 уличных фонаря, смонтировать три беседки и высадить декоративные яблони.