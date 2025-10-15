Обновление Центрального дома культуры в Щёлкове завершат в январе 2026 года

15 октября 2025, 11:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

В здании Центрального дворца культуры городского округа Щёлково проводят ремонтные работы. Завершить их планируется в январе будущего года, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас на объекте обновили крыльцо, в гримуборных отремонтировали стены и полы, на втором этаже заменили напольное покрытие, а в большом зрительном зале уложили новый ковёр. В здании установили новые указатели и таблички, а на фасаде — два светодиодных экрана для афиш.



Сейчас продолжается обновление малого зрительного зала. Он станет трансформационным — там можно будет не только демонстрировать спектакли, но и заниматься хореографией.





«Обновляем помещения, чтобы сделать объект более современным, комфортным и по-настоящему «умным»», — отметил глава округа Щёлково Андрей Булгаков.