В турнире по рукопашному бою в Щёлкове приняли участие более 350 спортсменов

15 октября 2025, 11:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Первый этап Лиги Армейского рукопашного боя Московской области состоялся в Щёлкове. Участниками соревнований стали более 350 спортсменов 2009-2019 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Щёлково.





Турнир провели на центральной арене универсального спортивного комплекса «Подмосковье». На церемонию открытия приехали ветераны боевых действий Геннадий Киров, Валентин Матяш и Игорь Есаулов, а также президент Федерация Армейского рукопашного боя Московской области Александр Лисенков и ветеран военно-морского флота Юрий Пантелеев.





«На турнире сражались представители спортшкол, военно-патриотических и спортивных клубов Московской области. Кроме того, участие в соревнованиях приняли спортсмены из других российских регионов», — говорится в сообщении.