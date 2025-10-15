В Мытищах стартовал капремонт детского сада на Новомытищинском проспекте
В здании дошкольного отделения школы №6 в Мытищах, расположенном по адресу: Новомытищинский проспект, 68а, начался капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас на объекте идут демонтажные работы.
«Общая площадь детского сада составляет 1850 квадратных метров. В рамках капитального ремонта в здании установят новые внутренние перегородки, короба вентиляции, двери и оконные блоки, обновят кровлю, фасад и инженерные коммуникации, модернизируют пищеблок и проведут отделку помещений», — говорится в сообщении.В отремонтированном здании установят новую мебель и оборудование. Открыть обновлённое дошкольное отделение планируется в 2026 году.