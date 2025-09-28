Глава Серпухова Алексей Шимко провёл заседание комиссии по безопасности дорожного движения

28 сентября 2025, 15:43

Фото: пресс-служба Администрации Серпуховского г.о.

На заседании комиссия детально проанализировала состояние аварийности на дорогах городского округа Серпухов за первые девять месяцев 2025 года. Участники встречи подчеркнули, что обеспечение безопасности дорожного движения остаётся одним из приоритетов администрации.





Комиссия уделила особое внимание проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Члены обсудили комплекс дополнительных мер, которые повысят безопасность детей на дорогах и предотвратят аварии с участием несовершеннолетних.



Важным пунктом повестки дня стала подготовка дорожных и коммунальных служб к зиме. Участники рассмотрели вопросы технического состояния снегоуборочной техники, обеспечения необходимыми реагентами и организации своевременной очистки дорог от снега и наледи.

«От качественной подготовки к зимнему периоду зависит безопасность всех участников дорожного движения — водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта», — подчеркнул глава городского округа Алексей Шимко.