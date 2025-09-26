На конкурс «Вместе против коррупции!» поступило уже более 16 000 работ

26 сентября 2025, 20:13

Фото: Istock / Robert Blaszkowski

На Международный молодёжный конкурс «Вместе против коррупции!» подано уже 16 162 работы. Это следует из информации, размещённой на сайте конкурса.





Приём заявок продлится до 18 часов по московскому времени 1 октября 2025 года. Подавать их можно на официальном сайте. Там же размещены правила проведения конкурса.



Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы проводит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Организатором выступает Генпрокуратура России.

«Цели проекта – привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам коррупции, поощрить и поддержать творческие инициативы детей и молодёжи в создании социальной антикоррупционной рекламы, укрепить взаимодействие общества с органами власти в борьбе с коррупцией», – отметили организаторы.