Глава Серпухова осмотрел работы по созданию пешеходной зоны на улице Новой

14 сентября 2025, 13:47

Фото: администрация г.о. Серпухов

В микрорайоне Серпухова Ивановские дворики благоустраивают Новую улицу. Об этом сообщили в администрации городского округа.





Глава Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Николаем Пушкиным осмотрели обновления. По проекту проложат новые тротуары, поставят современные лавочки и сделают освещение от фонтана до конца улицы.



Согласно плану, основные работы по укладке покрытия завершат к концу сентября. Лавочки и опоры освещения уже почти смонтировали.





«Улица Новая — одна из самых оживленных и населенных в микрорайоне. Уже скоро она станет современным, комфортным, а главное — безопасным общественным пространством для пешеходов», — сказал Шимко.