Глава Серпухова Шимко провёл выездную администрацию с жителями Оболенска

19 июня 2025, 22:34

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Глава Серпухова Алексей Шимко провёл в Доме культуры посёлка Оболенск встречу с жителями в формате выездной администрации. Вместе с ним в работе участвовали представители Совета депутатов, и руководители профильных организаций, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Оболенск – ключевой центр биофармацевтической отрасли, где работают 42 предприятия. Особенно известны среди них АО «Алиум», ООО «Герофарм» и «Вифитех». Недавно посёлок отметил 50-летик.

«На встрече рассмотрели вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной газификации, имущественно-земельных отношений, ремонта дорог и социальной сферы. Особое внимание уделили капремонту дома №2 по проспекту Биологов. Работы по утеплению и ремонту фасада, обустройству входных групп внесены в план на текущий год, подрядчик уже вышел на объект», – рассказали в пресс-службе.