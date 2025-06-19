Военный из Серпухова с позывным Горыныч стал отцом в третий раз

19 июня 2025, 20:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Военнослужащий из Серпухова Егор с позывным Горыныч в третий раз стал отцом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





У него есть две дочки Дарина и Елизавета, а недавно жена Дарья родила сына Макара. Поздравить многодетную маму пришли самые близкие – семья, друзья, а также представители Единого центра поддержки участников СВО, активисты-единороссы, волонтёры и координатор партийного проекта «Крепкая семья», член политсовета Елена Орлёнок.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов



«Мы понимаем, что этим женщинам тяжелее всех морально. Мы выполняем все просьбы: дать быстренько справку, чтобы супруга отпустили домой к новорождённому, фотографируем мужьям детишек, чтобы показать их в первые минуты жизни. Женщины чувствуют, что они здесь не одни. Со всех сторон их поддерживаем и мы, персонал родильного дома, и администрация округа, и близкие люди», – рассказала заведующая акушерским физиологическим отделением Светлана Рудь.