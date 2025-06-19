В Серпухове отметили год со дня присвоения городскому округу статуса наукограда

19 июня 2025, 20:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В городском округе Серпухов отметили год со дня присвоения статуса наукограда, сообщили в администрации муниципалитета. Это признание достижений в области науки и инноваций.







«В Серпухове – 50 организаций научно-промышленного комплекса. Научный потенциал наукограда – исследования в области физики высоких энергий, биологии, биотехнологии, генетики, фармакологии и экологии, оборонно-промышленного комплекса, фармацевтических и химико-биологических направлений. Перед Серпуховом стоят амбициозные задачи, в том числе формирование инновационной экосистемы. Основой является реализация проектов класса «мегасайенс» «СИЛА» и «ОМЕГА» международного значения», – отметили в администрации.