В Серпухове отметили год со дня присвоения городскому округу статуса наукограда
В городском округе Серпухов отметили год со дня присвоения статуса наукограда, сообщили в администрации муниципалитета. Это признание достижений в области науки и инноваций.
«В Серпухове – 50 организаций научно-промышленного комплекса. Научный потенциал наукограда – исследования в области физики высоких энергий, биологии, биотехнологии, генетики, фармакологии и экологии, оборонно-промышленного комплекса, фармацевтических и химико-биологических направлений. Перед Серпуховом стоят амбициозные задачи, в том числе формирование инновационной экосистемы. Основой является реализация проектов класса «мегасайенс» «СИЛА» и «ОМЕГА» международного значения», – отметили в администрации.
Научная и кадровая инфраструктура Пущина является базой для создания современного Биотехнопарка, где фундаментальные исследования местных научных институтов в биологии, биотехнологии, генетике, фармакологии и экологии находят прикладное применение.
Научный потенциал наукограда дополняют предприятия научного и производственного комплекса Серпухова, посёлков Оболенск и Большевик.
Уже сегодня жители могут оценить перемены. Это благоустройство знаковых памятных мест и общественных пространств, капремонт центральных учреждений культуры и досуга, строительство нового жилфонда.