В Серпухове прошёл рейд опергруппы по выявлению нарушений благоустройства

19 июня 2025, 21:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове провела рейд оперативная группа по выявлению недостатков в сфере благоустройства. Она работает в округе с весны этого года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Специалисты, в числе которых сотрудники профильных ведомств администрации и надзорных органов, проводят еженедельные осмотры территорий. Основное внимание – чистоте, соблюдению правил благоустройства, состоянию парковочных мест, наличию незаконной рекламы на фасадах зданий.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов



«В районе домов №38, 40 и 42 по Московскому шоссе местами выявили неокошенную траву, информационный стенд с отклеившейся информацией и незначительные недочёты. В целом входные группы торговых объектов, фасады и двор – в отличном состоянии. Придомовая территория на Московском шоссе у д. 41 и 43 требует уборки растительности рядом с трубами и заборами, а на магазине виднеется граффити», – пояснили в администрации.