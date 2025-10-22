Первый вице-премьер Мантуров посетил лазерное производство во Фрязине

22 октября 2025, 10:06

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Расположенное во Фрязине предприятие компании «ВПГ Лазеруан» — крупнейшего в России и Восточной Европе разработчика и производителя лазерной техники — посетил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





На предприятии делают высокоэффективные волоконные лазеры, медицинские лазерные системы, телеком оборудование DWDM, ручные аппараты для лазерной сварки и индустриальные лазерные комплексы.



