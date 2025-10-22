Первый вице-премьер Мантуров посетил лазерное производство во Фрязине
Расположенное во Фрязине предприятие компании «ВПГ Лазеруан» — крупнейшего в России и Восточной Европе разработчика и производителя лазерной техники — посетил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
На предприятии делают высокоэффективные волоконные лазеры, медицинские лазерные системы, телеком оборудование DWDM, ручные аппараты для лазерной сварки и индустриальные лазерные комплексы.
Она добавила, что на предприятии «ВПГ Лазеруан» работают более 1100 человек.«Компания «ВПГ Лазеруан» более 30 лет разрабатывает и производит лазерную и волоконную технику на территории наукограда Фрязино. За эти годы предприятие стало лидером лазерной индустрии. Сейчас компания выпускает свыше 600 видов продукции, а мощность производства позволяет ежегодно создавать более десяти тысяч лазеров», — отметила зампред подмосковного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.