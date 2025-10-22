В Озёрах стартовало строительство детсада на 125 мест
Детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников, начали строить на улице Калинина в городе Озеры округа Коломна. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Строительство ведётся за счёт регионального бюджета.
«Сейчас на объекте занимаются планировкой территории, обустраивают места складирования и подъездные дороги», — говорится в сообщении.Здание будет двухэтажным, его общая площадь составит 2,4 тыс. квадратных метров. Там разместят шесть помещений для групп, залы для занятий музыкой и физкультурой, пищеблок, медпункт, а также вспомогательные и административные помещения.
На прилегающей территории проведут озеленение, установят теневые навесы и игровые площадки, обустроят тротуары и проезды.