В Озёрах стартовало строительство детсада на 125 мест

22 октября 2025, 09:33

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 125 воспитанников, начали строить на улице Калинина в городе Озеры округа Коломна. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Строительство ведётся за счёт регионального бюджета.





«Сейчас на объекте занимаются планировкой территории, обустраивают места складирования и подъездные дороги», — говорится в сообщении.