Глава Шатуры Николай Прилуцкий провёл личный приём граждан
Личный приём граждан провёл глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в общественной приёмной партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Один из вопросов, который рассмотрел глава округа, касался подтопления ряда участков в посёлке Шатурторф.
«Николай Прилуцкий поручил директору Службы дорожного хозяйства Баграту Асрияну лично выехать на место происшествия, чтобы определить перечень необходимых работ и в ближайшее время обеспечить расчистку дренажных канав», — говорится в сообщении.Кроме того, вопросы касались газификации частных домов, использования земельных участков, улучшения жилищных условий и обеспечения служебным жильём приехавшего в округ молодого врача.
Николай Прилуцкий проводит личный приём жителей дважды в месяц. Записаться можно по телефону: +7-49645-3-85-35.