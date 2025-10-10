Глава Шатуры Николай Прилуцкий провёл личный приём граждан

10 октября 2025, 14:11

Николай Прилуцкий (слева). Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Личный приём граждан провёл глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий в общественной приёмной партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Один из вопросов, который рассмотрел глава округа, касался подтопления ряда участков в посёлке Шатурторф.





«Николай Прилуцкий поручил директору Службы дорожного хозяйства Баграту Асрияну лично выехать на место происшествия, чтобы определить перечень необходимых работ и в ближайшее время обеспечить расчистку дренажных канав», — говорится в сообщении.