В библиотеке Лотошина завершилась программа лагеря дневного пребывания
Программа лагеря дневного пребывания «Чудесные каникулы» завершилась в Лотошинской детской библиотеке, она проводилась с 6 по 10 октября в первой половине дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В программу входили экскурсии, спортивные состязания, различные игры и развлекательные мероприятия, призванные привить детям любовь к книгам.
«В заключительный день программы для юных жителей Лотошина провели зарядку и интерактивную программу «Книжка на завтрак», на которой ребята рассказывали друг другу сюжеты любимых книг. Кроме того, ребята разыграли в лицах сказку «Колобок», а завершила смену дискотека», — говорится в сообщении.Новая развлекательно-образовательная смена в Лотошинской детской библиотеке будет проходить на ноябрьских каникулах.