В библиотеке Лотошина завершилась программа лагеря дневного пребывания

10 октября 2025, 13:34

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Программа лагеря дневного пребывания «Чудесные каникулы» завершилась в Лотошинской детской библиотеке, она проводилась с 6 по 10 октября в первой половине дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В программу входили экскурсии, спортивные состязания, различные игры и развлекательные мероприятия, призванные привить детям любовь к книгам.





«В заключительный день программы для юных жителей Лотошина провели зарядку и интерактивную программу «Книжка на завтрак», на которой ребята рассказывали друг другу сюжеты любимых книг. Кроме того, ребята разыграли в лицах сказку «Колобок», а завершила смену дискотека», — говорится в сообщении.