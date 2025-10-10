В деревне Большое Буньково построят блочно-модульную котельную

10 октября 2025, 12:42

оригинал Фото: медиасток.рф

Блочно-модульную котельную мощностью 15,5 МВт построят в деревне Большое Буньково Богородского городского округа. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить котельную в микрорайоне Фабрики деревни Большое Буньково. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.