В деревне Большое Буньково построят блочно-модульную котельную
Блочно-модульную котельную мощностью 15,5 МВт построят в деревне Большое Буньково Богородского городского округа. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить котельную в микрорайоне Фабрики деревни Большое Буньково. Работы планируется завершить в 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена подряда составляет 339 миллионов 346 тысяч 422 рубля 80 копеек. Заявки принимаются до 16 октября. Средства на строительство поступят из бюджетов Подмосковья и Богородского округа.