Глава Шатуры Прилуцкий назвал срок окончания строительства дома в пятом микрорайоне
Назван срок окончания строительства дома в пятом микрорайоне Шатуры
Дом в пятом микрорайоне Шатуры достроят к началу августа. Темпы работ по внутренней отделке помещений оценил глава округа Николай Прилуцкий, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Уже готова внешняя отделка здания, нанесена декоративная штукатурка, смонтированы системы освещения и отопления, установлены подъёмники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, запущены и проверены лифты. Вокруг дома уложен асфальт, оборудована контейнерная площадка.
«Квартиры должны быть готовы в течение трёх недель. Затем строители будут исправлять недочёты, на которые укажут будущие жильцы. К началу отопительного сезона люди должны въехать в новое благоустроенное жильё», – сказал Прилуцкий.Он добавил, что систему отопления нового дома оснастят приборами учёта, датчиками тепла и давления. В 132 новых квартиры переедут жители аварийных домов из Шатуры и микрорайона Керва.