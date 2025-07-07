Глава Шатуры Прилуцкий назвал срок окончания строительства дома в пятом микрорайоне

07 июля 2025, 10:51

Назван срок окончания строительства дома в пятом микрорайоне Шатуры

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Дом в пятом микрорайоне Шатуры достроят к началу августа. Темпы работ по внутренней отделке помещений оценил глава округа Николай Прилуцкий, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Уже готова внешняя отделка здания, нанесена декоративная штукатурка, смонтированы системы освещения и отопления, установлены подъёмники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, запущены и проверены лифты. Вокруг дома уложен асфальт, оборудована контейнерная площадка.

«Квартиры должны быть готовы в течение трёх недель. Затем строители будут исправлять недочёты, на которые укажут будущие жильцы. К началу отопительного сезона люди должны въехать в новое благоустроенное жильё», – сказал Прилуцкий.