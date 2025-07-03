В округе Шатура состоялся межрегиональный съезд многодетных семей
Четвёртый межрегиональный съезд многодетных семей «МногоМама» провели в оздоровительном лагере «Изумрудный» на территории муниципального округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Наша организация существует 11 лет, и это наш четвертый съезд. Мы объединяем семьи. А когда семьи становятся крепче, становится крепче наша страна», — сказала президент центра помощи многодетным семьям России «МногоМама» Алина Контарева.Участники съезда обсудили меры господдержки многодетных семей в регионах и поделились опытом решения различных проблем.
А для ребят, которые приехали на съезд вместе с родителями, были организованы мастер-классы и вылазка на природу. Кроме того, дети и взрослые приняли участие в квесте: они проходили станции, демонстрируя свои таланты и сообразительность. А замглавы муниципального округа Шатура Наталья Федорова вручила участникам съезда памятные подарки.