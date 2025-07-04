Участники съезда многодетных семей посетили Музей русского быта в округе Шатура

04 июля 2025, 12:59

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Музей русского быта, расположенный в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура, посетили участники IV Межрегионального съезда многодетных семей «МногоМама». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Музей размещается в русской избе, которая была построена в 1927 году в деревне Курилово, а в 50-е годы перевезена в Мишеронский. В доме сохранилось традиционное убранство и мебель.





«Было интересно увидеть сохранивший быт старого русского дома. Это не просто музейный экспонат: дом живой, он дышит, живёт», — поделилась впечатлениями участница съезда из Бурятии Аюна.