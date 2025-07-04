Участники съезда многодетных семей посетили Музей русского быта в округе Шатура
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Музей русского быта, расположенный в посёлке Мишеронский муниципального округа Шатура, посетили участники IV Межрегионального съезда многодетных семей «МногоМама». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Музей размещается в русской избе, которая была построена в 1927 году в деревне Курилово, а в 50-е годы перевезена в Мишеронский. В доме сохранилось традиционное убранство и мебель.
«Было интересно увидеть сохранивший быт старого русского дома. Это не просто музейный экспонат: дом живой, он дышит, живёт», — поделилась впечатлениями участница съезда из Бурятии Аюна.Для гостей провели мастер-классы по чичковскому плетению ковриков из лент и изготовлению обережных кукол-хороводниц.
Кроме того, делегаты съезда посетили поселковый музей и Крестовоздвиженский храм Мишеронского.