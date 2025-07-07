Студенты-энергетики сняли научно-популярное видео про Шатурскую ГРЭС

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Ролик про Шатурскую ГРЭС сняли студенты Московского энергетического института (МЭИ) в рамках проекта медиацентра вуза «Научно-популярное тревел-шоу об энергетике «Округа». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



«Шатурская ГРЭС привлекла нас своей историей: сам город появился вокруг электростанции. Электростанция была создана по плану ГОЭЛРО, изначально она отдавала очень много энергии на Москву», — рассказал главный редактор студенческого медиацентра НИУ «МЭИ» Александр Власов.
Видео о Шатурской ГРЭС стало вторым в серии роликов тревел-шоу «Округа». Первый выпуск был посвящён радиотелескопу в Калязине. В планах у студентов снять видео об Угличской гидроэлектростанции и об одном из объектов компании «Россети» в Ярославской области. Готовые ролики публикуются в соцсетях МЭИ.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0