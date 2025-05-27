Глава Ступина Мужальских поздравил выпускников с окончанием учёбы

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)
Последний звонок прозвенел для учеников выпускных классов в школах городского округа Ступино. Ребят поздравил глава округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю с «Последним звонком»! В этом году в нашем муниципалитете со школой прощаются 459 одиннадцатиклассников. Среди ребят около 100 претендентов на золотые и серебряные медали. (…) Желаю успешно сдать экзамены, идти только вперед и не останавливаться на достигнутом! Пусть ваши мечты станут реальностью», — сказал Сергей Мужальских.Он добавил, что в округе уделяется большое внимание сфере образования, повышению качества знаний и престижа окружных учебных заведений.
В ступинской школе №9 в этом году 57 выпускников. Это уже двенадцатый выпуск для школы и первый, который провели в новом учебном корпусе, построенном при поддержке губернатора региона.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино
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