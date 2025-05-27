Глава Ступина Мужальских поздравил выпускников с окончанием учёбы

«Для юных посетителей парков будут организованы викторины и квесты, мастер-классы, игры конкуры, а также театрализованные постановки и мульт-концерт. А старшеклассников ждут профориентационные активности, в которых примут участие студенты образовательных учреждений округа», — говорится в сообщении.

