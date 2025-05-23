В Ступино переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир

В городском округе Ступино состоялось вручение ключей от новых квартир участникам программы переселения из аварийного жилья. Церемония прошла с участием главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Новоселье в доме №10 на улице Горького отметили 11 семей.
После вручения ключей новосёлы вместе с главой округа осмотрели новые квартиры. Многоквартирный дом стал вторым зданием в рамках крупного жилого проекта «Новый город». Район расположен вблизи объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
На первом этапе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в округе было расселено 14 аварийных домов. Новое жильё получили 472 человека из 186 квартир. Второй этап предусматривает переселение ещё 679 граждан из 242 помещений в населённых пунктах Ступино, Михнево, Жилево и Городище. Часть новосёлов будет обеспечена жильём в доме на улице Горького, также предусматривается приобретение квартир на вторичном рынке.
В 2024 году стартовала новая программа, охватывающая дома, признанные аварийными до 2022 года.
До конца 2028 года планируется переселить 1002 человека из 555 жилых помещений.
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«Сегодня у нас радостное событие, из аварийного жилья наши жители переезжают в новые благоустроенные квартиры. При поддержке президента, губернатора и областного правительства нам практически удалось решить многолетний "больной" вопрос переселения из аварийных домов. Программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, выполнена. Мы расселили и снесли 14 бараков», — отметил Сергей Мужальских.
После вручения ключей новосёлы вместе с главой округа осмотрели новые квартиры. Многоквартирный дом стал вторым зданием в рамках крупного жилого проекта «Новый город». Район расположен вблизи объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
На первом этапе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в округе было расселено 14 аварийных домов. Новое жильё получили 472 человека из 186 квартир. Второй этап предусматривает переселение ещё 679 граждан из 242 помещений в населённых пунктах Ступино, Михнево, Жилево и Городище. Часть новосёлов будет обеспечена жильём в доме на улице Горького, также предусматривается приобретение квартир на вторичном рынке.
В 2024 году стартовала новая программа, охватывающая дома, признанные аварийными до 2022 года.
До конца 2028 года планируется переселить 1002 человека из 555 жилых помещений.
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Дайана Хусинова