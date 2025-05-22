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Ступинские хирурги спасли жизнь пациента с тяжёлым инсультом

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Ступинской клинической больницы помогли пожилому пациенту с тяжёлым инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар на санитарной авиации доставили 75-летнего жителя Домодедова с острой окклюзией внутренней сонной артерии головного мозга.
«Врачи провели тромбоаспирацию и тромбэкстракцию, выполнили ангиографию и стентирование артерии. Это сохранило пациенту жизнь и минимизировало последствия инсульта. Благодаря слаженной работе мужчина был спасён и уже через неделю после операции выписался с минимальным неврологическим дефицитом. Теперь его ждёт реабилитация», – сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.
Как отметили в министерстве, высокотехнологичная медицинская помощь в Ступинской клинической больнице позволяет получать качественное лечение жителям не только города Ступино, но и ближайших городов. Такие операции существенно увеличивают шансы на восстановление после инсульта и сокращает реабилитационный период у пожилых пациентов.

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Мошенники начали атаковать учащихся под предлогом доступа к электронному журналу
22 мая 2025, 20:35

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Кибермошенники активизировали атаки на школьников и студентов. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Аферисты звонят ученикам, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, и под предлогом подтверждения номера телефона для доступа к электронному журналу просят назвать код из СМС. На деле этот код даёт злоумышленникам прямой доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг.
«Чтобы ввести жертву в состояние паники, мошенники всегда используют манипуляции. Они торопят жертву, не оставляя ни минуты для обдумывания происходящей ситуации. Чтобы звучать авторитетно, они используют в своей речи сложную терминологию и официальные формулировки. Нередки случаи, когда они подменяют номера телефонов в специальных программах, чтобы повысить доверие жертвы. Если жертва все же задаёт вопросы о вышестоящем руководстве или организации, мошенники отказываются предоставлять контакты для проверки информации», – пояснили в ГУРБ.
Там отметили, что все эти факторы должны насторожить, а ключевая фраза «код из СМС» должна стать решающей для того, чтобы немедленно завершить разговор. Иначе аферисты получат доступ к личной информации на «Госуслугах» и смогут использовать ее в своих целях.

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Новый детсад на ул. Молодёжной в Раменском откроют в срок – к 1 сентября
22 мая 2025, 20:04

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Раменском прошло выездное совещание, на котором обсудили строительство нового детского сада на ул. Молодёжной. Руководители подтвердили планы открыть дошкольное учреждение к 1 сентября этого года, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
В совещании на стройплощадке участвовали замглавы муниципалитета Александр Никитин и главный инженер подрядной организации СК «СтройИнвестИнжиниринг» Рим Сабиров.
«Сейчас в работах задействованы все подрядчики. Главный вопрос – своевременное финансирование и согласованность действий всех служб. Сроки открытия детсада к 1 сентября остаются в силе. Ресурсоснабжающие организации подтвердили готовность выполнить свою часть работ вовремя. Любые вопросы решаются оперативно на месте строительства», – рассказал Никитин.
Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Запланировано также благоустройство прилегающей территории. Уже разработан проект обустройства парковочных карманов, пешеходных дорожек и зон безопасности. Эти работы начнутся ориентировочно с 15 июня, по завершении прокладки внутренних сетей.
«На территории будущего детского сада уже смонтировано девять теневых навесов, ведётся обустройство спортплощадок для разных возрастных групп. Предусмотрены резиновые покрытия и малые архитектурные формы – качели, игрушечные автомобили и автобусы», – отметил Сабиров.
Внутри здания проводят отделочные работы, прокладывают инженерные коммуникации. Как отметил Сабиров, все основные трассы уже смонтированы, осталось завершить монтаж розеток и оборудования.

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Истязавшего кошку одинцовского живодёра привлекли к ответственности
22 мая 2025, 19:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Одинцовском городском округе мужчину привлекли к ответственности за грубое обращение с домашним животным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили видео, где запечатлено, как житель одного из домов по ул. Маршала Толубко, находясь у открытого окна квартиры, издевался над кошкой, а затем ударил её о фасад здания. 44-летнего мужчину доставили в территориальный отдел полиции», – написала Волк в своём ТГ-канале.
Она добавила, что в отношении живодёра составили протокол об административном по статье КоАП за мелкое хулиганство.

Сейчас правоохранители продолжают проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Около 100 активистов отметили День Волги в Дубне экологическим субботником
22 мая 2025, 19:05

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в ходе экологического субботника убрали два километра береговой линии в районе Российского центра программирования. Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек – волонтёры, члены МГЕР и активисты, сообщили в пресс-службе наукограда.
«Приезжаем каждый год, с 2019-го, и каждый раз мусора всё меньше. Видимо, люди привыкают к тому, что просто так прийти на реку, посидеть и оставить после себя мусор нельзя. Может быть, сознание как-то поменялось или проводится какая-то работа», – сказал руководитель отделения «Молодой Гвардии Единой России» по городскому округу Лобня Денис Барабанов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В акции по традиции приняли участие и активисты из других округов. Признались, что с радостью возвращаются в светлый, дружелюбный и чистый наукоград. Они подтвердили, что с каждым годом мусора на пляже – всё меньше.

Как напомнили в администрации, Дубна – единственный подмосковный город, расположенный на берегу Волги.

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Фрязинский дзюдоист Юртаев выиграл престижный международный турнир
22 мая 2025, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Фрязино

17-летний фрязинский спортсмен Иван Юртаев завоевал золото престижного международного турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Он прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Юртаев оставил на турнире позади 425 спортсменов из 10 стран. В финале весовой категории до 60 кг он встретился с сильным соперником из Челябинска. Но представителю Подмосковья хватило всего полминуты для победы. Ещё более впечатляющим стал успех Ивана в полуфинале в поединке с чемпионом Европы и призёром мировых первенств из Азербайджана», – отметили в пресс-службе.
В июле Юртаев представит Россию на Кубке Европы в Венгрии.

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