Ступинские хирурги спасли жизнь пациента с тяжёлым инсультом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Ступинской клинической больницы помогли пожилому пациенту с тяжёлым инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар на санитарной авиации доставили 75-летнего жителя Домодедова с острой окклюзией внутренней сонной артерии головного мозга.
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«Врачи провели тромбоаспирацию и тромбэкстракцию, выполнили ангиографию и стентирование артерии. Это сохранило пациенту жизнь и минимизировало последствия инсульта. Благодаря слаженной работе мужчина был спасён и уже через неделю после операции выписался с минимальным неврологическим дефицитом. Теперь его ждёт реабилитация», – сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.Как отметили в министерстве, высокотехнологичная медицинская помощь в Ступинской клинической больнице позволяет получать качественное лечение жителям не только города Ступино, но и ближайших городов. Такие операции существенно увеличивают шансы на восстановление после инсульта и сокращает реабилитационный период у пожилых пациентов.
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Лора Луганская