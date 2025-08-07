Глава Ступина Мужальских проверил ход работ по благоустройству проспекта Победы

07 августа 2025, 11:38

Видео: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Современную пешеходную зону создают на проспекте Победы в Ступине. Ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проект благоустройства проспекта Победы одержал победу на IX Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Пешеходная зона соединит благоустроенные территории на улице Андропова и бульваре Победы.





«Проект пешеходной зоны на проспекте Победы — шаг к созданию комфортного и современного города. Все работы планируем завершить до конца года», — отметил Сергей Мужальских.