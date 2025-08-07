Глава Ступина Мужальских проверил ход работ по благоустройству проспекта Победы
Видео: пресс-служба администрации г.о. Ступино
Современную пешеходную зону создают на проспекте Победы в Ступине. Ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Проект благоустройства проспекта Победы одержал победу на IX Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Пешеходная зона соединит благоустроенные территории на улице Андропова и бульваре Победы.
«Проект пешеходной зоны на проспекте Победы — шаг к созданию комфортного и современного города. Все работы планируем завершить до конца года», — отметил Сергей Мужальских.Сейчас на объекте уже завершили демонтаж, ведутся земляные и монолитные работы, а также прокладка инженерных сетей к будущему фонтану.
На территории пешеходной зоны общей площадью более 1,1 тыс. квадратных метров будут установлены детские и спортивные площадки, обустроены пространства для тихого отдыха и высажено свыше 130 деревьев и 300 кустарников.