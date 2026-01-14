Глава Власихи Потапчук рассказал губернатору о развитии транспорта и капремонте

14 января 2026, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

За пять лет во Власихе отремонтировали более половины муниципальных дорог и увеличили автобусный парк на пять автобусов. Об этом глава городского округа Герман Потапчук доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.





Кроме того, в ЗАТО запустили круговой внутренний маршрут в рамках маршрута №46. Помимо этого, по просьбам жителей сохранили маршрут №477 до Киевского вокзала. В первом квартале наступившего года его планируют передать на обслуживание в Московский транспорт.



Потапчук также рассказал об обновлении объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Власиха. За пять лет там отремонтировали два корпуса главной поликлиники округа – филиала НМИЦ им. А.А. Вишневского Минобороны, обслуживающей 18 000 человек. К региональному стандарту привели детскую поликлинику. В 2024 году сделали капремонт здания школы им. А.С. Попова. Реконструировали городской стадион, построили многофункциональный ФОК, заменили памп-трек возле Дворца культуры.



В 2026-2030 годы проведут капитальный ремонт 13 многоквартирных домов в микрорайоне Цветной бульвар.

«У нас огромная программа по капремонту домов. На сегодняшний день из 78 МКД в неё вошли 69. Три микрорайона в городе уже отремонтировано», – уточнил глава.