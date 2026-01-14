Во Власихе в этом году обновят 16 км сетей водоснабжения

14 января 2026, 18:19

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В ЗАТО Власиха продолжается масштабная работа по обновлению систем ЖКХ. В этом году там планируют обновить 16 километров сетей водоснабжения, а в течение трёх лет модернизировать пять центральных тепловых пунктов, построить блочно-модульную котельную, заменить 17 километров теплосетей и начать реконструкцию очистных.





Об этом глава городского округа Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву на рабочей встрече.



В течение нескольких лет в ЗАТО модернизировали ЦТП в микрорайонах Спортивный и Школьный, реконструировали два котла в котельной №3, которая обеспечивает теплом 80% жителей, обновили 6,5 км теплосетей, обслуживающих 12 000 жителей.



В планах на 2026-2028 годы – модернизировать ещё пять ЦТП в микрорайонах Сосновый, Солнечный, Центральный, Берёзка и Цветочный, построить БМК в микрорайоне Берёзка, реконструировать котельную №1 и обновить ещё 17 километров теплосетей. Положительные изменения почувствуют 18 000 жителей. Кроме того, в 2026-м в округе планируют обновить 16 километров сетей водоснабжения.

«Инфраструктура города устарела, поэтому активно реализуем проекты в сфере водоснабжения. Строим городской водопровод, в следующем году его завершим. Заменили трубы около ДК. Конечно, ещё не всё сделали по городу, но ключевые проблемные моменты там, где живёт большое число людей, устраняем. Переложили 6,5 километров труб отопления в разных диаметрах и в разных исполнениях. Создаём второй контур теплоснабжения в городе. По теплу до 2028 года пять объектов будут реконструированы. Построим одну БМК и переложим 17 километров сетей», – поделился планами Потапчук.

«Мощность наших очистных – 8000 кубометров в сутки. Они построены в 1962 году, уже устарели и требуют реконструкции. В этом году начнём проектирование, а уже в следующем – строительство. Это очень важный для города проект», – подчеркнул глава.