Все объекты нестационарной торговли во Власихе привели к стандарту
100% объектов нестационарной торговли в ЗАТО Власиха удалось привести к единому стандарту.
Об этом глава городского округа Герман Потапчук сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьёву на рабочей встрече.
«Расскажите, есть ли понимание с предпринимателями в части того, что касается устаревших ларьков и нестационарных торговых объектов. Ведь там, где удобно жителям, где всё законно, платятся налоги, соблюдаются санитарные нормы, НТО может работать. Но всё, что безнадежно устарело, не должно быть во Власихе – прекрасном, уютном городке», – сказал Воробьёв.В округе работают 31 стационарный и 11 нестационарных торговых объектов. Как отметил глава Власихи, все нестационарные и треть стационарных торговых объектов приведены к единому архитектурному облику, и эта работа будет продолжаться.
«Все 100% объектов нестационарной торговли, а их у нас 11, за пять лет приведены к стандарту. Мы также занимаемся стационарными объектами торговли. Экономика и финансы являются важным направлением. Мы работаем для привлечения частных инвестиций. Они небольшие, но и округ у нас небольшой, так что это всё равно ощутимо», – рассказал Потапчук.Другими темами встречи стали модернизация системы ЖКХ, реализация программы благоустройства и капремонт многоквартирных домов.